«Арсенал» заради трансферу готовий запропонувати Зінченку позицію, як у збірній України
Трансфер Жезуса в «Арсенал» завершено. відомо про умови
Також названа тривалість контракту бразильця з «канонірами»
Габріел Жезус / Фото - Фабриціо Романо
Нападаючий «Манчестер Сіті» Габріел Жезус незабаром перейде в «Арсенал». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, контракт вже повністю готовий. Угода буде розраховано до 2027 року.
Також названа сума трансферу. «Каноніри» заплатять «городянам» 45 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, «Манчестер Сіті» придбав Ерлінга Холанда на позицію Жезусу.
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