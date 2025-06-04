Трансферний хіт Манчестер Сіті. Англійський клуб заплатить великі гроші за відомого гравця

Павло Василенко

Манчестер Сіті завершує свій перший великий трансфер цього літа. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб заплатить близько 70 мільйонів євро за нового гравця.

Сезон 2024/25 був для «містян» набагато гіршим за попередні кампанії. Тепер головний тренер команди Хосеп Гвардіола хоче повернутись до боротьби за найвищі цілі.

Трансфери мають допомогти у цьому. Пріоритет насамперед – зміцнити півзахист. Перший з трансферів в даний час знаходиться на стадії завершення.

Про подробиці пише Романо. Італійський журналіст повідомляє, що Манчестер Сіті досяг угоди з Міланом щодо переходу Тіджані Рейндерса.

Усі умови переходу нідерландця вже узгоджені. Англійці заплатять за нього близько 70 мільйонів євро. Залишилося залагодити останні формальності.

Футболіст уже погодив умови свого контракту із новим клубом кілька днів тому. Тепер він має пройти медичне обстеження, після чого він стане новим гравцем Манчестер Сіті.

У сезоні 2024/25 Рейндерс зіграв 54 офіційні матчі за Мілан, забив 15 м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 50 мільйонів євро.