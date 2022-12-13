Роналду не йтиме зі збірної Португалії і хоче зіграти на Євро-2024
Тренер «Аль-Насра»: «Будь-який тренер був би радий тренувати Роналду»
Гарсія кличе португальця в Саудівську Аравію
Головний тренер «Аль-Насра» Руді Гарсія заявив As, що хотів був працювати в Саудівській Аравії з Кріштіану Роналду.
«Думаю, що будь-який тренер був би радий тренувати таку велику зірку, як Кріштіану, і вже в листопаді 2021 року я був дуже близький до переходу в «Юнайтед». Вони вибрали Ральфа Рангніка, але я двічі зустрічався з директорами МЮ Джоном Мерто і Дарреном Флетчером.
Завжди думав, що великими гравцями найлегше керувати, тому що вони дуже розумні. Я переконався в цьому на прикладі Франческо Тотті в «Ромі».
Роналду пропонують найбільшу зарплату в футболі в « Аль-Насрі ».
Кріштіану продовжить грати за збірну Португалії.
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