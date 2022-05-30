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Тренер «Аргобізнесу» вважає, що спаринги збірної України не принесли значної користі

Чижевський пояснив, чому матчі з «Боруссією», «Емполі» і «Рієкою» не мали належного ефекту
Футбол
23:58
Тренер «Аргобізнесу» вважає, що спаринги збірної України не принесли значної користі
Олександр Чижевський / Фото - ФК Агробізнес

Головний тренер «Агробізнесу» Олександр Чижевський висловився з приводу контрольних матчів збірної України перед півфіналом плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

— На мою думку, не все вдалося виконати із запланованого. Три зіграні спаринги навіть не з провідними клубами своїх країн і одна двосторонка — цього явно недостатньо, особливо якщо взяти до уваги, що останній офіційний поєдинок українці провели ще в листопаді минулого року.

— 26 травня синьо-жовті збиралися провести спаринг зі збірною ДР Конго, проте з незалежних від українців причин матч не відбувся, а коли африканцям все ж таки було знайдено заміну, то вже Олександр Петраков не погодився на проведення поєдинку, обмежившись двосторонкою.

— Знаєте, це рішення керманича, тільки він планував тренувальний процес та терміни товариських матчів. Чи мав рацію Петраков - дізнаємося 1 червня після протистояння з Шотландією.

— До речі, ви дивилися трансляції травневих спарингів за участю нашої збірної?

- Звісно. Заради справедливості, треба сказати, що через агресію росії українські футболісти опинилися в дуже складному становищі, бо поза чітко позначеними «віконами» для проведення міжнародних поєдинків надзвичайно складно знайти гідних спаринг-партнерів. Тому, на мій погляд, користь від матчів із німецькою Боруссією з Mенхенгладбаха, італійською Емполі та хорватською Рієкою, які у своїх країнах не на провідних ролях, була незначною. Тим більше, що було зрозуміло: із Шотландією буде задіяно зовсім інший склад. Заспокоїло лише те, що після цих матчів розвідники шотландців жодною цінною інформацією не розжилися.

— Що вам не сподобалося у діях підопічних Олександра Петракова у цих поєдинках?

— Навіть зробивши знижку на те, що головний тренер багато експериментував зі складом, непокоїло, як безладно грали наші захисники. Хочу нагадати їм, що вартість промаху в Глазго буде дуже високою. Нехай роблять висновки.

— Це від не зіграності чи відсутності концентрації?

— Думаю, що лише потроху. Сподіваюся, що в Глазго все буде по-іншому, і завдяки надзвичайній самовіддачі наші футболісти зможуть продемонструвати свої найкращі якості та досягти переможного результату.

Раніше тренер збірної Шотландії Стів Кларк назвав сильні сторони України.

Сергій Стаднюк
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