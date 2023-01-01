«Львів» розірвав контракт одразу з чотирма гравцями
Тренер аутсайдера УПЛ: «Восени ми недобрали 7 балів»
Львів йде на останньому місці в таблиці
01 січня 19:55
Головний тренер ФК Львів Олег Дулуб вважає, що його команда недобрала очки в осінньої частини сезону 2022/23.
У мене викликають почуття досади м'ячі, пропущені в Олександрії. Коли здавалося, що ніщо не віщувало неприємностей, м'яч при подачі просто зайшов в дальній кут – воротар навіть не зреагував. А другий м'яч господарів був забитий з-під нашого захисника – « на виконання ». Це були фактори везіння, які грали не в нашу користь. Якщо взяти відповідну метрику у Wyscout, то на осінньому відрізку ми недобрали приблизно сім очок. Навіть при тому рівні гри і тих виконавців, які у нас є, Львів повинен був набрати 15-16 пунктів
Львів йде на останньому 16 місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи після 14 матчів 9 очок.
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