Головний тренер Бенфіки Бруну Лаж підбив підсумки матчу 2 туру КЧС-2025 проти Окленда (6:0). Його слова наводить A Bola.

У цьому поєдинку у нас все вийшло, але це була найдовша гра у моїй кар'єрі. Особлива подяка нашим вболівальникам, які були тут упродовж п'яти годин, підтримуючи команду. Ми грали так добре, як могли.

Температура ускладнювала гру, перший тайм був складним. Ми створили багато моментів, щоб забити. Зважаючи на ті можливості, які ми створили, могли забити набагато більше.

У другому таймі, із двома годинами відпочинку, команда вийшла на поле динамічною. Заміни були зроблені за моїм рішенням. Незалежно від того, хто вийде у стартовому складі, ми маємо дивитися на гру і бачити, що потрібно змінити в ході протистояння. Так і сталося. Ми зробили кілька змін та отримали результат, який, на нашу думку, влаштує нас.

Найголовніше - побачити, що той, хто вийшов з лави запасних, дуже допоміг команді. Ренато Санчеш вийшов, забив гол та дав нам багато енергії. Ми зробили шість замін. Самуель Даль вийшов у перерві і допоміг нам створювати моменти. Ми задоволені. Починати гру опівдні при такій температурі було дуже складно.

Ви бачили, як футболісти віддали усі сили. Це було з першої до останньої хвилини, всі боролися. Ми говорили перед матчем, що маємо бути командою протягом 90 хвилин, що не збираємося вигравати з рахунком 3:0 у перші 5, 10, 15 хвилин.

Нам було необхідно подивитися на всі 90 хвилин і побачити результат та якісну гру. Це найголовніше. Дуже хороший результат для нас, - підсумував Лаж.