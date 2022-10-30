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Тренер «Брюгге» розповів, чому Яремчук так швидко припинив грати за клуб

Українцю не вистачає кількох важливих якостей
Футбол Українські легіонери
30 жовтня 17:33
Тренер «Брюгге» розповів, чому Яремчук так швидко припинив грати за клуб
Роман Яремчук / Фото: Брюгге

Головний тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс назвав причини, за якими через місяць після трансферу нападник Роман Яремчук перестав грати. Слова фахівця передає Nieuwsblad.

До Романа немає жодних питань щодо структури. Наразі ми не впевнені до кінця, як заповнити позицію нападника. Не думаю, що це буде проблемою в майбутньому.

Не обов'язково це тактичне питання. Це більше інтенсивність та драйв, який я хочу бачити. У майбутньому Роман має показати там більше. Це моє послання йому.

Раніше повідомлялося, що у форварда конфлікт із тренером.

Сергій Стаднюк
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Роман Яремчук Брюгге

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