Тренер «Брюгге» розповів, чому Яремчук так швидко припинив грати за клуб

Роман Яремчук / Фото: Брюгге

Головний тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс назвав причини, за якими через місяць після трансферу нападник Роман Яремчук перестав грати. Слова фахівця передає Nieuwsblad.

Не обов'язково це тактичне питання. Це більше інтенсивність та драйв, який я хочу бачити. У майбутньому Роман має показати там більше. Це моє послання йому.