Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (3:0). Його слова наводить DAZN.

У мене просто немає слів для моїх гравців. Вони заслужили на це. Хороший момент.

На мою думку, ми виграли матч у перші десять хвилин - ми задали темп, який нам потрібен. Ми були дуже хороші. На жаль, у таких погодних умовах непросто робити це всі 90 хвилин, але, думаю, ми виграли матч уже в перші десять хвилин.

Ми знайшли для Палмера позицію, де в нього був простір для атаки. Радий за Коула, але всі гравці продемонстрували фантастичну віддачу, але мене більше радують три тижні відпочинку! - сказав головний тренер Челсі.