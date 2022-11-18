Тренер «Дніпра-1»: «Цей сезон для «Динамо» вже втрачено»

Тренер воротарів «Дніпра-1» Микола Медін висловився про виступи київського «Динамо» в нинішньому сезоні.

– Розчарувало «Динамо». Команда не схожа сама на себе. Мабуть, в клубі, щось не так. Можливо, мають місце якісь внутрішні конфлікти. При всьому тому, що Луческу ‒ досвідчений тренер, «Динамо» ніяк не може знайти свою гру. То травми, то картки, то безглузді помилки, які призводять до негативного результату. Думаю, цей сезон для столичного клубу вже втрачено.