Лідер «Динамо» наздогнав Мілевського за важливим показником
Тренер «Дніпра-1»: «Цей сезон для «Динамо» вже втрачено»
Медін вважає, що кияни не зможуть виграти УПЛ
18 листопада 13:47
Тренер воротарів «Дніпра-1» Микола Медін висловився про виступи київського «Динамо» в нинішньому сезоні.
– Хто порадував з клубів УПЛ, хто розчарував?
– Розчарувало «Динамо». Команда не схожа сама на себе. Мабуть, в клубі, щось не так. Можливо, мають місце якісь внутрішні конфлікти. При всьому тому, що Луческу ‒ досвідчений тренер, «Динамо» ніяк не може знайти свою гру. То травми, то картки, то безглузді помилки, які призводять до негативного результату. Думаю, цей сезон для столичного клубу вже втрачено.
У турнірній таблиці УПЛ «Динамо» йде на 4 місці, маючи 23 очка. «Дніпро-1» – перший (32 бали).