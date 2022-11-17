«Інгулець» звільнив Лавриненка
Тренер «Інгульця»: «Дамо бій «Динамо». Нічого боятися»
Матч відбудеться 17 листопада
17 листопада 07:28
Тренер «Інгульця» Младен Бартуловіч заявив прес-службі клуба, Що його команда дасть бій «Динамо» в матчі УПЛ.
«Потрібно піднімати голову. Розберемо гру з « Металістом 1925 » року, забудемо її і пора підготуватися до матчу з «Динамо».
Пора відновитися, підготуватися і зализати рани. Дамо бій «Динамо». Нічого боятися. Будемо виходити і грати».
Гра відбудеться 17 листопада о 13:00.
Бартуловіч очолив «Інгулець» після звільнення Сергія Лавриненко.
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