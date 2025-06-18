Наставник міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після першого офіційного матчу біля керма команди на клубному чемпіонаті світу.

У дебютній грі під його керівництвом італійці розійшлися миром із мексиканським Монтерреєм і зустріч завершилася з рахунком 1:1.

«Перший тайм був позитивним: попри те, що ми пропустили першими, нам вдавалося створювати суперникові проблеми завдяки нашому руху та ротаціям. У другому таймі ми дещо повільно володіли м’ячем, хоча все ж створили кілька моментів.

Нам забракло холоднокровності перед воротами. Іноді ми були вразливі під час переходу з атаки в оборону, де суперник був особливо сильним. Нам потрібно було швидше просувати м’яч уперед і діяти динамічніше, але гравці виклалися повністю.

Мхітарян під нападником? Нам потрібно й далі шукати нові рішення і бути готовими до наступних матчів. Луїс Енріке може зіграти краще, але слід пам’ятати, що він ще не повністю готовий фізично та провів із нами лише два тренування.

Утім, мені сподобалася його гра: у нього є характер, хороша техніка, і він сміливо діє в ситуаціях один на один. Себастьяно Еспозіто також провів солідний матч. Йому було непросто проти низького блоку суперника, який часто намагався зловити нас на офсайді», – сказав Ківу.