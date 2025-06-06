Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте підбив підсумки півфіналу Ліги націй проти Франції (5:4). Його слова наводить УЄФА.

Я дуже радий. Треба зізнатися, мука приносить мені радість. Не розумію спорт без елемента муки. Коли зустрічаються дві великі команди, як це було сьогодні, природно, що обидва суперники вичавлюють максимум зі своїх моментів. Ми повинні вчитися в кожному матчі й оцінювати гру в позитивному ключі.

Щасливий спостерігати за тим, що відбувається біля кромки поля. По-справжньому насолоджувався видовищем. Особливо мене порадували дії моїх футболістів, їхнє ставлення до справи.

Це був приголомшливий матч. Я максимально насолоджувався ним, як це робив кожен справжній футбольний уболівальник. Мені було приємно бачити, що в багатьох епізодах моя команда перевершувала збірну Франції. Ми реалізовували моменти і повели 5:1 проти такої сильної команди. Часом доводилося помучитися, але це нормально, коли граєш проти такої команди, - сказав тренер Іспанії.