Тренер Камеруну: «Навіть не знав, що перемога над Бразилією настільки історична»

Головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг прокоментував Record поділився думкою про перемогу команди над Бразилією на ЧС-2022.

Ми – молода команда, але ми набираємося досвіду і досягли непоганого прогресу.

Виграш в матчі з Бразилією? Я навіть не знав, що це настільки історична перемога. Ми одна з африканських країн, яка найбільше брала участь в чемпіонатах світу, і тепер ми обіграли Бразилію. Вітаю своїх гравців, вони показали себе воїнами. Шкода зупинятися на цьому».