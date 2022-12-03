Камерун вперше за 10 років виграв матч чемпіонату світу. У Бразилії
Тренер Камеруну: «Навіть не знав, що перемога над Бразилією настільки історична»
Камерун не вийшов в плей-офф
Головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг прокоментував Record поділився думкою про перемогу команди над Бразилією на ЧС-2022.
«Коли ми беремо участь в змаганнях, метою завжди є вихід у фінал. Незважаючи на те, що ми перемогли, ми розчаровані – не в останню чергу тому, що зрозуміли, що могли б виступити краще.
Ми – молода команда, але ми набираємося досвіду і досягли непоганого прогресу.
Виграш в матчі з Бразилією? Я навіть не знав, що це настільки історична перемога. Ми одна з африканських країн, яка найбільше брала участь в чемпіонатах світу, і тепер ми обіграли Бразилію. Вітаю своїх гравців, вони показали себе воїнами. Шкода зупинятися на цьому».
Камерун обірвав рекордну серію Бразилії на чемпіонатах світу.
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