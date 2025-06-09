Тренер Канади озвучив секрет перемоги над Україною
Господарі ЧС-2026 виявились сильнішими
близько 8 годин тому
Джессі Марш / Фото - IMAGO
Головний тренер збірної Канади Джессі Марш підбив підсумки контрольного матчу проти України (4:2) в рамках Canadian Shield. Його слова наводить Canadian Soccer Daily.
Ми хотіли ускладнити гру. Ми знали, що вони часом володітимуть м’ячем, і ми хотіли ускладнити їм гру. Ми думали, що зможемо знайти перевагу в перехідних моментах, і я б сказав, що перші три голи були забиті саме в такій формі, – пояснив тренер збірної Канади.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Канада - Україна.