Головний тренер Вереса Олег Шандрук поділився думками щодо чотирьох новачків української Прем’єр-ліги в особі Епіцентра, Полтави, Металіста 1925 і Кудрівки.

Справжнім сюрпризом стала ФК Кудрівка. Металіст 1925 зібрав непогану команду, яка з амбітними власниками хоче боротись за щось серйозне. Це однозначно підсилення для УПЛ. Епіцентр та СК Полтава – наочний приклад тренерських команд і робота в довгу. Заслужили права піднятись в класі. Ми всі розуміємо, що той же Епіцентр має можливості, щоб стати серйозною одиницею в УПЛ.

Рівень точно не опуститься з появою великої групи команд Першої ліги. Важливо те, що всі вибороли це право за спортивним принципом. Буде цікаво зіграти з таким суперником, якому потрібно доводити, що вони невипадково зайшли в Прем'єр-лігу. Можливо це буде поштовхом для власників по-справжньому запалитись футболом, – заявив Шандрук в інтерв'ю «Українському футболу».