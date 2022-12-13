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Тренер «Колоса»: «Ми, справедливо займаємо шосте місце в УПЛ»

Вишняк оцінив першу половину сезону
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 грудня 15:50
Тренер «Колоса»: «Ми, справедливо займаємо шосте місце в УПЛ»

Головний тренер «Колоса» Ярослав Вишняк оцінив першу половину сезону для команди.

«Від займаного нами на даний момент шостого місця до тринадцятого-чотирнадцятого відстань невелике – воно вимірюється всього 6-7 очками. Чи не є значним воно і до єврокубкової зони – 7-8 пунктів до четвертої позиції. При такої високої щільності ти розумієш рівень « Колоса ». Ми знаходимося в тій когорті команд, які рівні під силу і, можливо, за умовами, будучи здатними обіграти будь-яку команду. Як, втім, і втратити очки з будь-якою з них. І все ж відношу « Колос » до переслідувачів групи лідерів, де більше важливо не займане місце, а та гра, яку демонструємо.

Ми розуміємо, в яких саме аспектах нам потрібно її посилювати, щоб стабільно набирати очки. Нинішня ж позиція « Колоса » тимчасова. Попереду нас чекає друге коло, від результатів якого і буде залежати, як в результаті розподіляться місця.

Знаєте, коли нашою командою зіграно 15 матчів повноцінного першого кола, то займане місце і кількість очок є реальним станом справ. А говорити про те, що ми могли зіграти краще, якби нам не завадили ті чи інші причини, вважаю, неправильно. Адже про тих іграх, в яких ми здобували перемоги, наші суперники теж можуть сказати: мовляв, « Колосу » більше пощастило, їм благоволила удача тощо.

Тому вважаю, що все те, що має на сьогоднішній день з видобутого « Колос », справедливо. Якщо ж ми десь і недобрали окуляри, то це означає, що нам не вистачило чогось конкретного в кожному з таких матчів. Стало бути, потрібно над цим продуктивно працювати ».


У « Колоса » була серія з п'яти матчів без перемог.

Джерело: ua-football.com Андрій Усмонов
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Колос Ярослав Вишняк

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