Тренер «Колоса»: «Ми, справедливо займаємо шосте місце в УПЛ»

Головний тренер «Колоса» Ярослав Вишняк оцінив першу половину сезону для команди.

Ми розуміємо, в яких саме аспектах нам потрібно її посилювати, щоб стабільно набирати очки. Нинішня ж позиція « Колоса » тимчасова. Попереду нас чекає друге коло, від результатів якого і буде залежати, як в результаті розподіляться місця.

Знаєте, коли нашою командою зіграно 15 матчів повноцінного першого кола, то займане місце і кількість очок є реальним станом справ. А говорити про те, що ми могли зіграти краще, якби нам не завадили ті чи інші причини, вважаю, неправильно. Адже про тих іграх, в яких ми здобували перемоги, наші суперники теж можуть сказати: мовляв, « Колосу » більше пощастило, їм благоволила удача тощо.

Тому вважаю, що все те, що має на сьогоднішній день з видобутого « Колос », справедливо. Якщо ж ми десь і недобрали окуляри, то це означає, що нам не вистачило чогось конкретного в кожному з таких матчів. Стало бути, потрібно над цим продуктивно працювати ».