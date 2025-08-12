Тренер Кудрівки, попри поразку Зорі, знайшов позитив в грі дебютанта УПЛ
Команди закривали 2 тур УПЛ
близько 1 години тому
Головний тренер Кудрівки Василь Баранов підбив підсумки заключного матчу 2 туру УПЛ проти Зорі (1:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Гра, думаю, сподобалась вболівальникам. Рахунок не по грі, враховуючи кількість моментів біля воріт Зорі. Реалізація нас підвела.
Якщо брати в загальному, в першому таймі дуже багато губили мячів, програвали підбори. Зоря в основному виходила через довгу передачу. По перерві я просив хлопців грати низом, кому і як відкривались, завдяки чому зрівняли рахунок. Дуже багато хлопці потрапляли в офсайд. Багато вільних зон залишала Зоря, але ми цим не скористалася.
Пропустили зі стандарту. Втратили концентрацію в моменті з голом Джордана. За гру нам точно не має бути соромно. Я кажу, що ніхто не вірить в нас, крім нас самих. По такій грі ми заслуговували на більше, - сказав Баранов.
