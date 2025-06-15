Новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов в інтерв'ю XSPORT висловився про кадровий потенціал, який залишили йому у спадок попередники.

Разом з помічниками ми продовжуємо ретельно вивчати кожного футболіста, з яким будемо працювати. Будемо знайомити хлопців з нашим баченням футболу, що ми хотіли б бачити в їх виконанні і будемо від того відштовхуватись.

На мій погляд, ЛНЗ має великий підбір гравців високого класу. Я сподіваюсь, що їм не знадобиться багато часу зрозуміти наші вимоги. Я залишаюсь прихильником концепції, що гратимуть ті, хто найкраще виглядатимуть в тренувальному процесі і зрозуміють наші принципи.

Я нічого не маю проти легіонерів, які піднімають рівень нашого чемпіонату, але, на мій погляд, іноземець має бути на дві голови сильніший або давати шанс своїм перед іноземцем однакового рівня. Ще раз повторюся: гратимуть ті. хто краще працюватимуть в тренувальному процесі і зможуть інтегруватись до нових вимог.