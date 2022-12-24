Тренер «Львова» постане перед судом білорусі. Йому загрожує до 5 років ув'язнення

Хомутовского звинувачують в екстремізмі

Тренер воротарів «Львова» Василь Хомутовскій постане перед судом в білорусі.

Його звинувачують в екстремізмі. Він брав участь в антиурядових протестах проти режиму Лукашенко в 2020-му році.

Також його звинувачують в пересиланні матеріалів з телеграм-каналу, який в білорусі визнали екстремістським.

На даний момент йому загрожує до 5 років ув'язнення.

У «Львові» повідомили, що Хомутовскій вимушено поїхав в біларусь до сім'ї. Ймовірно, в рідному домі його і затримали.