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Тренер «Львова» постане перед судом білорусі. Йому загрожує до 5 років ув'язнення
Хомутовского звинувачують в екстремізмі
Тренер воротарів «Львова» Василь Хомутовскій постане перед судом в білорусі.
Його звинувачують в екстремізмі. Він брав участь в антиурядових протестах проти режиму Лукашенко в 2020-му році.
Також його звинувачують в пересиланні матеріалів з телеграм-каналу, який в білорусі визнали екстремістським.
На даний момент йому загрожує до 5 років ув'язнення.
У «Львові» повідомили, що Хомутовскій вимушено поїхав в біларусь до сім'ї. Ймовірно, в рідному домі його і затримали.
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