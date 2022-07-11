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Тренер МЮ: «Ми плануємо сезон з Роналду, він не продається»

Тен Хаг запевнив, що португалець залишиться в Манчестері
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
15:30
Тренер МЮ: «Ми плануємо сезон з Роналду, він не продається»

Головний тренер « Манчестер Юнайтед » Ерік тен Хаг запевнив, що Кріштіану Роналду залишиться в команді. його цитує Manchester Evening News.

« Ми плануємо сезон по Кріштіану Роналду. Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Я читав новини, але кажу, що Кріштіану не продається. Він в наших планах, ми хочемо домогтися успіху разом.

Я розмовляв з ним до того, як виникло це питання. Ми добре поговорили. Це залишиться між мною і Кріштіаном. Після останніх новин ми не розмовляли. Він відсутній з особистих причин ».


Раніше повідомлялося, що Роналду не хоче залишатися в МЮ і шукає собі новий клуб. Кром того, португалець пропускає перший передсезонний збір команди.

Петро Приходько
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Теги

Ерік тен Хаг Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед

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