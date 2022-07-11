Тренер МЮ: «Ми плануємо сезон з Роналду, він не продається»

Тен Хаг запевнив, що португалець залишиться в Манчестері

Головний тренер « Манчестер Юнайтед » Ерік тен Хаг запевнив, що Кріштіану Роналду залишиться в команді. його цитує Manchester Evening News.

« Ми плануємо сезон по Кріштіану Роналду. Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Я читав новини, але кажу, що Кріштіану не продається. Він в наших планах, ми хочемо домогтися успіху разом. Я розмовляв з ним до того, як виникло це питання. Ми добре поговорили. Це залишиться між мною і Кріштіаном. Після останніх новин ми не розмовляли. Він відсутній з особистих причин ».

Раніше повідомлялося, що Роналду не хоче залишатися в МЮ і шукає собі новий клуб. Кром того, португалець пропускає перший передсезонний збір команди.