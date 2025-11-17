Збірна Нігерії не змогла пробитися на чемпіонат світу 2026 року, поступившись у третьому раунді африканської кваліфікації команді Демократичної Республіки Конго. Основний час завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті нigerійці програли 3:4, впустивши можливість повернутися на світову першість.

Після матчу головний тренер Нігерії Ерік Шелль поділився деталями того, що привернуло його увагу під час виконання одинадцятиметрових.

– Ви були незадоволені діями когось із тренерського штабу ДР Конго. Розкажіть, що сталося?

– Протягом усієї серії пенальті одна людина зі штабу ДР Конго виконувала ритуал вуду. Він робив це увесь час. Саме тому я трохи нервував через нього.

– Але що саме ви бачили?

– Він робив ось так (трясe рукою, ніби розбризкує воду – ESPN). Не знаю, це була вода чи щось інше.

Ми тренували пенальті перед матчем. Обрали виконавців. Але якби ми пробивали знову через годину після гри, все могло б бути інакше. Ми програли, і тепер треба думати про інші турніри, — передає слова Шелля ESPN.

Нагадаємо, що Вуду — узагальнена назва синкретичних релігійних практик, поширених у Західній Африці, країнах Карибського басейну та частково у США серед афроамериканських спільнот.