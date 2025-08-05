Тренер Оболоні оцінив дебют в УПЛ проти Металіста 1925
Команди поділили очки в Житомирі
22 хвилини тому
Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко підбив підсумки заключного матчу 1 туру УПЛ проти Металіста 1925 (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Емоції позитивні, ми здобули результат. Я вважаю, що емоції повинні бути в нас позитивні.Ми готувалися, ми переглядали ігри. Коли відбулося жеребкування, почали цілеспрямовано готуватися до гри з Металістом 1925.Підсилилися вони - звичайно, це їхня робота, їхній клуб так вважає. Я вважаю, що ті гравці, які в нас є, те, що ми просили, те, що ми бачили в грі Металіста 1925 - ми працювали над цим, і, здається, в нас вийшло, - сказав Антоненко.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Металіст 1925 - Оболонь.