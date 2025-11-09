Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував поразку команди в матчі 12-го туру УПЛ від Полісся (0:3).

«Програли гру через стандарти. Так оцінюю цю гру. Полісся використало свої нагоди зі стандартів. Ми, на жаль, свої нагоди знову не використали. Були нагоди, щоб змінити хід дій.

На жаль, на перших хвилинах і першого, і другого тайму допускаємось помилок при кутових Полісся, і за це Полісся карає нас. І маємо сьогодні такий результат саме через стандартні положення», – сказав Нестеренко в ефірі офіційного YouTube-каналу Олександрії.