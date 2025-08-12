Головний тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо висловився про матч-відповідь проти Динамо в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Його слова наводить 24 Sports.

На нас чекає дуже важливий єврокубковий матч. Ми дуже наполегливо працювали та маємо мотивацію зіграти дуже хорошу гру. Попереду у нас дуже хороший суперник, якого ми дуже поважаємо. Ми хочемо пройти в наступний етап.

Ми проаналізували суперника і хочемо скористатися нашим потенціалом. Ми повинні тиснути на них, щоб вони не грали у свою гру.

Вони вірять у свою команду, і це логічно, це якісна команда. Ми бачимо свою власну команду. Ми належним чином підготувалися, - сказав Карседо.