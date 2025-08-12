Тренер Пафоса - перед грою з Динамо в ЛЧ: «Хочемо скористатися нашим потенціалом»
Все вирішиться на Кіпр
6 хвилин тому
Головний тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо висловився про матч-відповідь проти Динамо в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Його слова наводить 24 Sports.
На нас чекає дуже важливий єврокубковий матч. Ми дуже наполегливо працювали та маємо мотивацію зіграти дуже хорошу гру. Попереду у нас дуже хороший суперник, якого ми дуже поважаємо. Ми хочемо пройти в наступний етап.
Ми проаналізували суперника і хочемо скористатися нашим потенціалом. Ми повинні тиснути на них, щоб вони не грали у свою гру.
Вони вірять у свою команду, і це логічно, це якісна команда. Ми бачимо свою власну команду. Ми належним чином підготувалися, - сказав Карседо.
Матч Пафос – Динамо пройде 12 серпня і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Перший поєдинок завершився поразкою біло-синіх з рахунком 0:1.
Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє з найсильнішим у парі Лех - Црвена Звезда.
