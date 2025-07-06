Наставник ПСЖ Луїс Енріке поділився своїми враженнями після перемоги над мюнхенською Баварією у чвертьфіналі клубного чемпіонату світу.

Іспанський фахівець зазначив, що задоволений як результатом, так і самовіддачею гравців.

«Це був дуже складний матч. Завжди важко грати проти такої великої команди, як Баварія. Особливо зважаючи на те, що наприкінці гри ми залишилися спершу вдесятьох, а потім удев’ятьох – це було дуже важко. Думаю, гра була рівною. Ми знали заздалегідь, що буде непросто, але ми щасливі.

Тепер маємо відновитися й зосередитися на півфіналі. У цьому надзвичайно довгому сезоні – приїхати сюди з таким настроєм, який команда демонструє на кожному тренуванні та в кожному матчі…

Думаю, ми заслуговуємо бути тут. І наші вболівальники також заслуговують це бачити. Сподіваюся, ми продовжимо прогресувати й зможемо зіграти ще один фінал – це наша мета».