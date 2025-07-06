Тренер ПСЖ оцінив драматичну перемогу над Баварією на клубному чемпіонаті світу
Французький клуб планує виграти ще один титул
28 хвилин тому
Наставник ПСЖ Луїс Енріке поділився своїми враженнями після перемоги над мюнхенською Баварією у чвертьфіналі клубного чемпіонату світу.
Іспанський фахівець зазначив, що задоволений як результатом, так і самовіддачею гравців.
«Це був дуже складний матч. Завжди важко грати проти такої великої команди, як Баварія. Особливо зважаючи на те, що наприкінці гри ми залишилися спершу вдесятьох, а потім удев’ятьох – це було дуже важко. Думаю, гра була рівною. Ми знали заздалегідь, що буде непросто, але ми щасливі.
Тепер маємо відновитися й зосередитися на півфіналі. У цьому надзвичайно довгому сезоні – приїхати сюди з таким настроєм, який команда демонструє на кожному тренуванні та в кожному матчі…
Думаю, ми заслуговуємо бути тут. І наші вболівальники також заслуговують це бачити. Сподіваюся, ми продовжимо прогресувати й зможемо зіграти ще один фінал – це наша мета».