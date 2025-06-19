Наставник ПСЖ Луїс Енріке висловився про свої очікування від майбутнього поєдинку проти Ботафого у другому турі клубного чемпіонату світу.

«Я думаю, що це нормально відчувати ейфорію після перемоги в Лізі чемпіонів. Бути чемпіонами Європи – це не дрібниця, це нормально бачити, як усі добре говорять про нас. Приємно отримувати компліменти, але ми завжди прагнемо вдосконалюватися, з впевненістю, як команда.

Матч з Ботафого? Найважливіше – влаштувати шоу для людей, які прийдуть на стадіон. Ми хочемо ставати краще як команда. Це наша щира мета.

Ботафого має чудову історію, вони вигравали Кубок Лібертадорес. Прекрасно грати проти найкращих команд світу. Втім, ми не сильно змінюємо напрямок нашої підготовки, навіть коли на нас очікує такий сильний суперник», – сказав тренер.