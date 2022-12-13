Тренер «Ренна»: «Потрібно добре зіграти проти «Шахтаря»

Головний тренер « Ренна » Бруно Женезіо поділився побажаннями на наступний рік.

У нас непростий жереб, але, навіть якщо мета важко досяжна, вона все одно повинна бути у нас в голові, з самого початку змагання, необхідно мати цю мрію знайти максимум емоцій в цьому турнірі».