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Тренер «Ренна»: «Потрібно добре зіграти проти «Шахтаря»
Женезіо поділився побажаннями на наступний рік
13 грудня 16:50
Головний тренер « Ренна » Бруно Женезіо поділився побажаннями на наступний рік.
«Що буде для нас успіхом в 2023 році? Це, перш за все, знову вийти в єврокубки, шостий сезон поспіль. Також потрібно добре виступити в Лізі Європи, тому що це відмінне змагання. Ще я приділяю особливу увагу Кубку Франції в цьому році. У мене багато жалю з приводу торішнього матчу з «Нансі».
У нас непростий жереб, але, навіть якщо мета важко досяжна, вона все одно повинна бути у нас в голові, з самого початку змагання, необхідно мати цю мрію знайти максимум емоцій в цьому турнірі».
«Ренн» зіграє проти «Шахтаря» в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Матчі пройдуть в лютому.
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