Тренер Руха очолить ЛНЗ

ЛНЗ Черкаси уклав угоду з новим головним тренером. Як повідомляє Татотаке, 51-річний Віталій Пономарьов очолить команду перед стартом нового сезону Української Прем’єр-Ліги. Контракт розрахований на два роки.

Разом із Пономарьовим у Черкаси перейде увесь його тренерський штаб, з яким він раніше працював у львівському Руху. Асистентами стануть Іван Шуга та Геннадій Щекотилін, тренером із фізпідготовки – Віталій Романюк, тренером воротарів – Андрій Радь.

Попередній наставник ЛНЗ Роман Григорчук покинув клуб після завершення сезону. Під його керівництвом команда фінішувала 12-ю в турнірній таблиці УПЛ, набравши 31 очко у 30 матчах.

Для Віталія Пономарьова це буде другий досвід роботи на рівні елітного дивізіону України.

Раніше, Пономарьов коментував своє можливе призначення в ЛНЗ.