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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Тренер Швейцарії: «З Сербією ми зіграли відмінно. Емоції колосальні»

Якін – про вихід в плей-офф
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14:14
Тренер Швейцарії: «З Сербією ми зіграли відмінно. Емоції колосальні»

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін поділився думкою Mundo Deportivo про перемогу над Сербією і виході в плей-офф ЧС-2022.

«Ми дуже добре почали гру, але потім було непросто. Однак команда змогла правильно відреагувати. Було багато емоцій. Такий футбол. Ти радієш, коли перемагаєш. Ми домоглися відмінного результату. Португалія? Якщо ми зможемо добре почати цей матч і наша тактика спрацює, все буде можливо.

З Сербією ми зіграли відмінно. Емоції колосальні. Після гри відчуваєш величезну порожнечу, коли все раптом закінчується. Але це казкова порожнеча».


Швейцарія зіграє з Португалією в 1/8 фіналу ЧС.

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Швейцарії (футбол) збірна Сербії (футбол)

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