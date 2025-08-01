Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко підбив підсумки матчу 1 туру УПЛ проти Руха (2:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Я згоден, що не вистачило глибини складу. У нас зараз, на жаль, травмовані 4 гравці - і всі основні. Це Даниленко, Щербак, Коцюмака, і ми взяли хлопця, Кобзаря, який теж травмувався, важку травму отримав. Плюс у другому таймі отримав травму Марусич - це ще додало нам складнощів. Звичайно, напевно, нам їх не вистачило.

Були інші люди, які повинні були на полі віддаватися - вони віддавалися. Звичайно, зіграло проти нас і вилучення, тому що вдесятьох стало вже важко грати.

Мені немає за що дорікнути нашим футболістам, це був дебют для нас. Так, дебют невдалий, але щодо ставлення в мене до них немає претензій, - розповів Тимченко.