Головний тренер Пакша Дьордь Боґнар підбив підсумки матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Полісся (0:3). Його слова наводить пресслужба клубу.

Причиною поразки я бачу те, що суперник просто грав краще за нас. На мою думку, з огляду на хід матчу, навіть різниця в рахунку не є перебільшеною. Житомир грав швидше і свіжіше, створював більше небезпеки біля наших воріт, тому цілком заслужено переміг.

Ми грали трохи занадто спокійно, повільно розігрували м’ячі. До кінця першого тайму результат був для нас несприятливим.

У матчі-відповіді ми знову гратимемо проти сильної команди, але у нас є завдання: ми маємо виграти на своєму полі, навіть якщо це означатиме виліт з турніру, - сказав тренер Пакша.