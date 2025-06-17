Тренер Трубіна прокоментував нічийний результат Бенфіки у матчі Клубного чемпіонату світу
Бруну Лаже прокоментував перебіг поєдинку з клубом Бока Хуніорс (2:2)
близько 2 годин тому
У першому турі групи C Клубного чемпіонату світу відбулася напружена зустріч між аргентинським Бока Хуніорс та португальською Бенфікою. Матч завершився бойовою нічиєю – 2:2, і переможець так і не визначився.
З перших хвилин на полі з'явився воротар збірної України Анатолій Трубін, котрий захищав ворота Бенфіки. Однак його виступ у цьому поєдинку виявився не найвдалішим, адже він отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців своєї команди.
Головний тренер португальського клубу Бруну Лаже прокоментував підсумок зустрічі, зазначивши насиченість гри: чотири забиті м'ячі і відразу три вилучення.
«Ми гарно почали і могли виграти гру... Добре, що у нас з'явилася можливість вирвати нічию. Ми заслужили на перемогу, створили багато можливостей для цього. У другій половині було додано всього п'ять хвилин додаткового часу... Це рішення судді, він так дивився на гру.
У перерві ми говорили, що нам потрібно більше футболістів у штрафному майданчику суперника, між лініями, щоб грати з динамікою, і це те, що ми зробили. Ми багато атакували і я думаю, що могли б виграти гру.
Ви бачили, як грав Кекчю, з пов'язкою на тілі. Було прикро, що Белотті був вилучений так рано, тому що ми відчували, що з двома нападниками могли б відсунути Бока Хуніорс ближче до їхнього власного штрафного майданчика. У суперника була чисельна перевага, але цього було непомітно», – підсумував Лаже для A Bola.