У першому турі групи C Клубного чемпіонату світу відбулася напружена зустріч між аргентинським Бока Хуніорс та португальською Бенфікою. Матч завершився бойовою нічиєю – 2:2, і переможець так і не визначився.

З перших хвилин на полі з'явився воротар збірної України Анатолій Трубін, котрий захищав ворота Бенфіки. Однак його виступ у цьому поєдинку виявився не найвдалішим, адже він отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців своєї команди.

Головний тренер португальського клубу Бруну Лаже прокоментував підсумок зустрічі, зазначивши насиченість гри: чотири забиті м'ячі і відразу три вилучення.