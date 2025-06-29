У 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу португальська Бенфіка поступилася англійському Челсі з розгромним рахунком 1:4 після додаткового часу.

У воротах лісабонців зіграв українець Анатолій Трубін, який пропустив чотири м'ячі у цій зустрічі. Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився своїми враженнями від поєдинку та прокоментував підсумковий результат.

«Ми могли б зіграти краще у першому таймі, особливо в атаці. Ми вірили, що зможемо зрівняти рахунок. Після перерви були сильнішими і зуміли перевести гру у додатковий час, де все склалося не так, як хотілося б. Після вилучення стало дуже складно грати проти команди такого рівня. У таких умовах і так дуже важко себе проявити, а відсутність одного гравця на 30 хвилин ще більше ускладнила ситуацію.

Ми були найкращою командою у першій половині додаткового часу, в нас було чотири моменти. Могли забити щонайменше один гол. Але потім пропустили, стало 1:2 – гра була закінчена. Важко з цим змиритись.

Бенфіка завжди підходить до кожного змагання з амбіціями. Нам вдалося фінішувати першими у групі, але за 90 хвилин може статися все, що завгодно. Ми мали шанс прогресувати, але грали проти чудової команди, особливо з сильними крайніми вінгерами. Я дуже добре знаю Педро Нето, і якщо у нього є шанс вийти 1 на 1 і забити, то його важко зупинити», – підсумував Лаже.