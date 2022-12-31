Тренер клубу з окупованого міста не знає, чи відродиться команда
Екс-тренер українського клубу – про припинення існування: «Це все фігня»
Жабченко різко відреагував на чутки про команду Першої ліги
31 грудня 2022р. 21:04
Ігор Жабченко / Фото - Гірник-Спорт
Колишній тренер «Гірник-Спорту» Ігор Жабченко прокоментував чутки про потенційне припинення існування клубу.
Це все неправда, все роздули. Ніхто гравців не викликав у місто, це якась маячня. Напишіть, що це все фігня.
Нагадаємо, «Гірник-Спорт» боротиметься за виживання у Першій лізі, посівши останнє місце в своїй групі.
Коментарі 0