Тренер Уругваю: «Команда зробила все можливе, щоб пройти в наступний раунд»

Головний тренер збірної Уругваю Дієго Алонсо прокоментував Goal.com невихід команди в плей-офф ЧС-2022.

Ми зробили максимум з того, що могли дати. FIFA повідомила про невірно призначеному пенальті, з якого Португалія забила гол. Цьому є докази. Але зараз немає необхідності виправдовуватися».