Сам не гам й іншому не дам. Огляд матчу Гана – Уругвай
Тренер Уругваю: «Команда зробила все можливе, щоб пройти в наступний раунд»
«Селесте» не вистачило гола для проходу
Головний тренер збірної Уругваю Дієго Алонсо прокоментував Goal.com невихід команди в плей-офф ЧС-2022.
«Команда зробила все можливе, щоб пройти в наступний раунд. Футбол, настрій, гра, голи, створені моменти, але це футбол. Повертаємося додому з неприємним присмаком в роті.
Ми зробили максимум з того, що могли дати. FIFA повідомила про невірно призначеному пенальті, з якого Португалія забила гол. Цьому є докази. Але зараз немає необхідності виправдовуватися».
Уругваю не вистачило голу для проходу далі.
Південна Корея вийшла в плей-офф.
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