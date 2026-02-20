Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті підбив підсумки першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая (2:5). Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

Ми погано закінчили перший тайм і спробували виправити ситуацію після перерви. Ми поступалися в плані характеру. Ми зробили не один, а три кроки назад.

Камб'язо ризикував отримати другу жовту картку в кінці першого тайму. Отримуючи жовту картку в таких матчах, потрібно знати, як з цим справлятися, але ми все одно поплатилися. Вилучення Кабаля створило нам труднощі, а потім ми допустили занадто багато помилок, навіть в атаці. Я вірю, що ми зможемо виправити проблеми в обороні, якщо будемо грати. У нас немає гравців, які були б хороші в контратаках або надійні в обороні. Якщо ми опускаємося нижче свого рівня, то завжди піддаємося ризику.

Ми завжди хочемо грати в нормальних ситуаціях. Коли виникає серйозна небезпека, м'яч виноситься, ідея, що завжди потрібно грати, невірна. В екстремальній ситуації це завжди складно. Ми повинні брати на себе відповідальність. На індивідуальному рівні і з точки зору розуміння певних ситуацій ми поки не в найкращій формі, а сьогодні ввечері були ще гірше. Вилучення вплинуло на складність матчу, але ми працюємо над цим, для цього ми тут. Ми повинні відповідати перед клубом і людьми, - сказав Спаллетті.