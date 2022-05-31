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Тренер збірної Аргентини: «Мессі набагато кращий гравець, ніж був раніше»

Ліонель Скалоні висловив непопулярну думку
Футбол Ліга 1
20:17
Тренер збірної Аргентини: «Мессі набагато кращий гравець, ніж був раніше»

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вважає, що Ліонель Мессі в свої 34 роки є більш досконалим гравцем, ніж раніше. Його слова наводить Ole:

«Мессі зараз – більш досвідчений футболіст. Він дуже розумний хлопець. Він дуже виріс як футболіст. Як на мене, Мессі зараз набагато кращий гравець, ніж був раніше.

Раніше він був винятковим. Він проходив будь-кого, робив з м’ячем, що хотів. Зараз він набагато краще розуміє гру. Зрілість – важлива річ для будь-якої людини».

Нагадаємо, Мессі потрапив в символічну збірну топ-5 ліг Європи, незважаючи на не найкращий сезон за ПСЖ.

Сергій Лук'яненко
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Ліонель Мессі

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