Тренер збірної Південної Кореї оголосив про відставку з команди
Португальський тренер Паулу Бенту офіційно оголосив про відставку з поста тренера збірної Південної Кореї.
«Після мого перебування в збірній Південної Кореї я хотів би висловити, що я відчуваю.
Перш за все, я хотів би подякувати народ Південної Кореї за всю їхню підтримку протягом останніх чотирьох років. Я також хотів би подякувати весь персонал.
Я особливо вдячний гравцям за їх професіоналізм, трудову етику і поведінку. Вони дали мені можливість випробувати одне з найпрекрасніших переживань в моєму житті, то, що я ніколи не забуду.
Це був фантастичний професійний досвід, зі злетами і падіннями, але найважливішим була здатність гравців реагувати в погані моменти, що допомогло нам стати сильніше як команді.
Особисто у мене немає слів, щоб подякувати вам усім за повагу, прихильність і підтримку, які ви проявили під час цього дивного досвіду. Я хотів би привітати всіх людей, які брали участь в цій подорожі, яке було фантастичним і зробило корейську націю щасливою і гордою.
Але я повинен від щирого серця привітати всіх гравців, на яких лежить головна заслуга за все, чого ми досягли. Своєму штабу я просто скажу, що без їх професіоналізму і відданості було б неможливо випробувати все це.
Прийшов час йти і дивитися в майбутнє, бажаючи всього найкращого корейському футболу. Корея завжди буде частиною мого життя, а гравці назавжди залишаться в моєму серці ».
Він вивів Корею в плей-офф ЧС-2022. В 1/8 фіналу команда була розгромлена Бразилією (1:4).
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