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Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»

Та Стів Кларк прагне, аби його команда вийшла на чемпіонат світу
Футбол Збірна України
19:47
Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк сподівається, що після Євро-2020 його команда зіграє і на чемпіонаті світу-2022. Хоч і розуміє, що задля цього потрібно буде засмутити Україну:

«Ця команда, ця група гравців поїде на інший великий турнір. Ми вже казали, що не хочемо бути командою одного турніру, впевнений, що це не про нас. Немає різниці це буде Катар-2022, 2024 у Німеччині чи 2026 в Америці.

Українці прийняли рішення вивезти гравців з країни, провести тренувальний збір. Вони хочуть надати поштовх своїй нації виходом на чемпіонат світу. Матч пройде на тлі жахливого зовнішнього впливу, але ми будемо зосереджені на грі у футбол.

Ви не знаєте, як би поводили себе у подібній ситуації до тих пір, поки не опинитеся в ній самі. У мене немає нічого, окрім гарних побажань їм. Тільки не під час гри.

Перед грою буде багато емоцій довкола України. Я впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час їхнього гімну, співатимуть від щирого серця, стоятимуть за командою. Для нас це дуже важливо.

Я ще давно казав, що сподівався провести цей матч у червні, оскільки я думав, що це означатиме покращення ситуації. Цього не трапилося. Та я завжди казав, що ми будемо консультуватися з українцями, зважати на їхні відчуття».

Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Початок о 21:45.

Раніше Кларк назвав сильні якості збірної України.

Сергій Лук'яненко
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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