Тренер збірної України дав характеристику суперникам на Євро-2025
Молодіжка встигла зіграти з Данією та Фінляндією
близько 2 годин тому
Унаї Мельгоса / Фото - УАФ
Наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса дав характеристику суперникам по квартету D. Його слова наводить УАФ.
Я й раніше дивився матчі Данії та Нідерландів і вважаю нашу групу дуже рівною. Доказом є поєдинок між Фінляндією й Нідерландами, який завершився внічию. Це стосується не лише нинішнього турніру. Так, Фінляндія раніше обігрувала Німеччину, та й у матчі з Нідерландами вела - 2:0. Данія теж дуже хороша команда. Тож легких суперників тут немає, дуже рівний підбір команд, - розповів Мельгоса.
Після двох турів Україна має три очки і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф Євро-2025. У третій грі українці зустрінуться з Нідерландами (18 червня).
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