Сергій Стаднюк

Куратор юнацьких збірних УАФ Унаї Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com детально прокоментував «війну» PASS і Агентів, а також скандальний неприїзд нападника Баєра Артема Степанова до збірної України U-20.

❓ Ви згадали про агентів. Чи стежили ви за інформаційною війною між платформою PASS і агенцією Шаблія, в яку вас теж втягнули?

💬 Так, я маю базову інформацію. Звісно, я поінформований, бо це частина моєї роботи. І це, власне, все, що я можу сказати з цього приводу.

Я працюю з людьми з PASS у федерації. Також спілкуюся з агентами — це частина моєї професійної діяльності. Я намагаюся бути відкритою людиною, бо іноді вони справді можуть надати хорошу інформацію. Загалом, я вірю, що люди хочуть допомогти. Звісно, є людський фактор, особисті інтереси та бізнес.

Але у своїй роботі я керуюсь таким принципом: якщо мені потрібна інформація — я запитую. Якщо хтось хоче зі мною поговорити — я відкритий. Але є межі. Я чітко розумію свою відповідальність: дбати про гравців, дбати про УАФ і через свою роботу дбати також про країну, в якій я працюю.

Моя головна мета — допомагати тренерам в національній команді, зробити гарну роботу в молодіжній збірній. Я спілкуюсь із Сергієм, із президентом УАФ, з іншими людьми. У мене не так багато часу. Іноді хочу поговорити зі своєю дружиною, розумієте? І мені потрібен час не для скандалів, а для життя.

Я ніколи не був частиною цього бізнесу, він мені не подобається. Я завжди уникав цього. Коли бачу, що розмова переходить межу, то я кажу: «Стоп. Досить». Мене приходить безліч повідомлень, чому я не викликаю того чи іншого футболіста. Я завжди відповідаю: «Дякую вам за інформацію». Ми обираємо гравців разом зі своїм штабом, які на нашу думку найкраще підходять збірній. І на цьому все.

Я працюю з людьми з PASS у федерації. Також спілкуюся з агентами — це частина моєї професійної діяльності. Я намагаюся бути відкритою людиною, бо іноді вони справді можуть надати хорошу інформацію. Загалом, я вірю, що люди хочуть допомогти. Унаї Мельгоса

❓ Вся ця буря почалася з Артема Степанова і його не приїзду у збірну. Розкажіть, що там трапилося?

💬 Як я вже казав – я не люблю обговорювати конкретних гравців, особливо коли йдеться про молодих хлопців. Вже була реакція УАФ на цю ситуацію.

Ми турбуємось про всіх гравців – не тільки про Артема, а про всіх хлопців, з якими я працював у молодіжних категоріях. Для мене найважливіше — індивідуальні стосунки з ними.

Я мав особисті розмови з оточенням Степанова і самим Артемом. Між нами все нормально, зрозуміло і немає жодних проблем. Я завжди думаю, як ми, тренери, можемо допомогти гравцям. Як краще підійти до них під час зборів, що працює, а що — ні.

Оце і є мій фокус у роботі - працювати з тренерами, щоби краще підтримувати гравців. Але при цьому — ніхто не змушує футболістів приїжджати до збірної. Це — їхнє рішення. Хочеш — приїжджаєш, не хочеш — ні.

Вони самі обирають, якими мають бути їхні стосунки з національною командою. Ми ніколи не будемо тиснути або змушувати когось виступати за збірну. Звісно, ми бачимо реакцію суспільства і фанатів.

Але для мене головне, щоби люди знали, що ця ситуація буде вирішена. І найкращий шлях її розв’язання — це те, що ми вже робимо. Це спілкування з людьми, де менше емоцій і більше розуміння.

Я розумію уболівальників. На жаль, як ви правильно сказали, люди іноді фокусуються не на головному. Ми працюємо, щоб покращити всі процеси, які відбуваються у системі збірних.

Звичайно, як тренер збірної U-21 я багато спілкуюся з різними людьми, але роблю це напряму, а не через інших. Моя відповідальність як тренера, координатора й людини — намагатися зрозуміти іншу сторону.

Я на 100% впевнений, що Степанов хоче грати за збірну, і ми вирішимо цю ситуацію. Так, бувають моменти, коли виникають такі труднощі, але не все завжди буває ідеально.

Я на 100% впевнений, що Степанов хоче грати за збірну. Унаї Мельгоса

❓ Що робити, щоб у майбутньому такі ситуації не повторювалися?

💬 Я повторюся – деякі речі опиняються у фокусі, бо хтось хоче, щоб вони там були. Я завжди обговорюю такі теми з Сергієм. У футболі є багато інших речей навколо, про які ми повинні дбати на всі 100%.

Моя стратегія — бачити ситуацію чітко, визначити, що сталося насправді, що є головною суттю, і приймати рішення, виходячи з фактів. Ми шукаємо інформацію, говоримо з усіма залученими і приймає рішення.

Зараз у нас є технічний директор [Ігор Дедишин – прим.], який займається цими питаннями. Я впевнений, він допоможе нам не допустити помилок у майбутньому. Повторюся, було б краще, якби ми зосередилися на справді важливих речах.

❓ Ми просто намагаємось зрозуміти, що з того, що говорили Вацко і Співаковський правда, а що ні. Тому не ображайтесь на такі питання.

💬 Все гаразд. Це правильне запитання, але я повторю: якщо виникає якась ситуація — я ніколи не уникаю її, а розбираюся з нею. Але часто буває так, як ви сказали: є люди, в яких є бізнес-інтерес, і вони намагаються зробити з цього галас.

Якщо є проблема з гравцем, то я завжди починаю з розмови з ним: «Що з тобою сталося?», «Як ти себе почуваєш?», «Це реально? Чи це, можливо, лише сприйняття ситуації?»

І, по-друге, я дуже вимогливий до себе. Якщо я припускаюсь помилки, то я це визнаю і засмучуюсь через це. Далі я аналізую – «Що я зробив не так?», «Чи можу я змінити свою поведінку?» І я працюю над тим, щоб вирішити проблему. Я не хочу додавати страждань до того, що вже сталося.

Я дуже включений у процеси УАФ. Так, ми можемо помилятися. Але якщо я помилюся, то я не буду мовчати. Я зроблю висновки і не допущу повторення.

Як я кажу гравцям: «Окей, ми зробили помилку в цьому матчі. Наступного разу ми не можемо допустити тієї самої. Можливо — іншої. Але не тієї ж самої».

Так, ми можемо помилятися. Але якщо я помилюся, то я не буду мовчати. Я зроблю висновки і не допущу повторення. Унаї Мельгоса

❓ Останнє запитання по цій темі. Дуже часто в усій цій історії звучало прізвище Єзерського. Зокрема, в ситуації з Артуром Шахом. Чи спілкувалися ви про це з Володимиром? Можливо, проводиться якесь внутрішнє розслідування.

💬 Я не читав нічого від самого гравця. Але коли виникає подібна ситуація, то я завжди намагаюсь дізнатися інформацію з усіх сторін. Бо іноді те, що сказано, може сприйматися по-різному. І тоді ми починаємо неправильно тлумачити слова. Це викликає конфлікти.

Я спілкуюсь з усіма тренерами збірних. З одними більше говорю про футбол, з іншими — про методологію, матчі, життя, як вони справляються із ситуацією в країні. Для мене важливо, щоб кожна людина, з якою я працюю, ставала трохи кращою професійно після нашої взаємодії. Це одна з моїх цілей.

Не думайте, що такі ситуації виникають тільки в Україні. В інших країнах теж відбуваються такі історії. Повірте, я говорив з усіма і всю відповідальність беру на себе.

Не думайте, що такі ситуації виникають тільки в Україні. Унаї Мельгоса

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