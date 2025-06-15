Тренер збірної України U-20 дав оцінку спарингам, що передували чемпіонату світу
Мундіаль пройде восени
20 хвилин тому
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко підбив підсумки червневого збору в Іспанії, який передував ЧС-2025, який прийматиме Чилі. Його слова наводить УАФ.
Усе було добре. Завдяки керівництву УАФ у команди були гарні умови, футболісти працювали в чудовому настрої. Як я вже казав перед збором, ми продовжуємо вибудовувати гру, яку хочемо бачити в збірній. Розраховували побачити в ділі різні взаємодії. Поки що все йде за планом.
На жаль, у першому матчі, проти Мурсії, травмувався нападник Владислав Герич, який не зміг допрацювати до кінця збору.
Друга гра була вже більш інформативною. Збірна США U-19, з якою ми зіграли – 1:1, – організована команда зі швидкими виконавцями в атаці. Гадаю, що десь сім-вісім гравців цієї команди поїдуть на ЧС в Чилі. Ми залишилися дуже задоволеними цим спарингом.
Нагадаємо, у межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспані зіграла проти Мурсії U-21 (2:0) та США U-19 (1:1).
ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.
Синьо-жовті потрапили у групу B: Корея, Україна, Парагвай, Панама.
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