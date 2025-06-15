Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко підбив підсумки червневого збору в Іспанії, який передував ЧС-2025, який прийматиме Чилі. Його слова наводить УАФ.

Усе було добре. Завдяки керівництву УАФ у команди були гарні умови, футболісти працювали в чудовому настрої. Як я вже казав перед збором, ми продовжуємо вибудовувати гру, яку хочемо бачити в збірній. Розраховували побачити в ділі різні взаємодії. Поки що все йде за планом.

На жаль, у першому матчі, проти Мурсії, травмувався нападник Владислав Герич, який не зміг допрацювати до кінця збору.

Друга гра була вже більш інформативною. Збірна США U-19, з якою ми зіграли – 1:1, – організована команда зі швидкими виконавцями в атаці. Гадаю, що десь сім-вісім гравців цієї команди поїдуть на ЧС в Чилі. Ми залишилися дуже задоволеними цим спарингом.