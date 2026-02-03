Тренування Шахтаря почалося з хвилини мовчання
Донеччани вшанували пам’ять загиблих у трагедії на шахті ДТЕК
близько 1 години тому
Донецький Шахтар розпочав тренувальне заняття з хвилини мовчання на честь жертв трагедії у Дніпропетровській області. Команда вшанувала пам’ять загиблих шахтарів та висловила скорботу щодо події.
1 лютого російська атака потрапила в робочий автобус шахти ДТЕК. Внаслідок обстрілу загинули 12 осіб, ще 16 отримали поранення, з яких дев’ятеро перебувають у важкому стані.
Команда та тренерський штаб висловили співчуття родинам постраждалих і підтримали постраждалих у цей складний час.
