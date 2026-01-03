Сергій Разумовський

У 18-му турі іспанської Ла Ліги Вільярреал на виїзді впевнено впорався з Ельче.

«Жовта субмарина» зробила заявку на перемогу вже на старті. Рахунок відкрив Молейро на 7-й хвилині, а на 13-й Мікаутадзе подвоїв перевагу гостей. Ельче відповів голом Нету, скоротивши відставання до мінімуму ще до перерви.

У другому таймі господарі намагалися повернути інтригу, однак Вільярреал спокійно довів гру до потрібного результату результату. Остаточну крапку поставив Педраса на 83-й хвилині. Героєм же матчу став Мікаутадзе: на рахунку грузина гол і асист.

Вільярреал набрав 38 очок у турнірній таблиці й повернувся до трійки лідерів Ла Ліги. Більш того. «Жовта субмарина» має матч у запасі відносно другого Реала (42).

Ла Ліга, 18-й тур

Ельче – Вільярреал 1:3

Голи: Нету, 30 – Молейро, 7, Мікаутадзе, 13, Педраса, 83

Ельче: Пенья, Чуст, Аффенгрубер (Діабі, 61), Бігас, Нуньєс (Хосан, 79), Нету (Мендоса, 79), Фебас, Агуадо (Дональд, 71), Валера, Родрігес, Мір (Боаяр, 79)

Вільярреал: Реїс, Моуріньо (Фойт, 80), Наварро, Марін, Педраса, Пепе (Кардона, 68), Комесанья, Парехо (Масіа, 75), Молейро, Перес (Морено, 68), Мікаутадзе (Олувасеї, 75)

Попередження: Валера (50), Фебас (67), Бігас (67) – Перес (39), Комесанья (67), Кардона (88)