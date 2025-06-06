Тріумфу в Лізі Європи виявилося замало. Тоттенгем звільнив Постекоглу

Павло Василенко

Сезон 2024/25 на внутрішній арені склався для Тоттенгема вкрай невдало: команда завершила сезон лише на 17-му місці у турнірній таблиці АПЛ.

Європейська кампанія лондонців принесла втіху: команда Анге Постекоглу відсвяткувала свій перший трофей за багато років, вигравши Лігу Європи.

У фіналі турніру «шпори» перемогли Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0. Як виявилось, це був останній матч лондонців під керівництвом попереднього тренера.

Президент клубу Деніел Леві серйозно розглядав можливість звільнення Постекоглу і в п'ятницю з'явилася новина про те, що 59-річного фахівця звільнено.

Тож потрапляння до Ліги чемпіонів йому виявилося замало. За повідомленнями ЗМІ, Тоттенгем доведеться заплатити йому ще шість мільйонів фунтів компенсації.

Постекоглу був тренером Тоттенгема протягом двох сезонів, за цей час він очолював команду у 101 офіційному матчі.