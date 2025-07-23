У фіналі Кубка Каталонії 2025 зійшлися два клуби Ла Ліги — Жирона та Еспаньйол. З перших хвилин на полі з’явився вінгер збірної України Віктор Циганков. Його партнер по команді, Владислав Крапивцов, залишився на лаві запасних.

Підопічні Мічела займали активну позицію в атаці впродовж усього першого тайму, однак реалізувати створені моменти так і не вдалося. На другий тайм Циганков уже не вийшов — його замінив Хоель Рока. Проте навіть після перерви сценарій матчу залишився незмінним: Жирона продовжувала тиснути, а Еспаньйол час від часу огризався контратаками.

Основний час завершився без забитих м’ячів — 0:0. У серії післяматчевих пенальті вирішальним героєм став голкіпер Жирони Хуан Карлос, який відбив ключовий удар суперника та забезпечив своїй команді титул.

Кубок Каталонії. Фінал

Еспаньйол – Жирона 0:0 (пенальті – 4:5)