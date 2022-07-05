Трубін: «Ми незаслужено не вийшли на ЧС-2022»

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін вважає, що національна команда повинна була виходити на ЧС-2022 в Катарі.

Але, виходячи з огляду, який я дивився, можу сказати, що суддя повинен був призначати пенальті в ворота валлійців. Я вважаю, що ми незаслужено не вийшли на мундіаль. Але це футбол і потрібно ставати сильнішими навіть після подібних поразок.

У Лізі націй Україна з Ірландією перемогла і зіграла внічию, а також виграла Вірменію. Добре, що є в активі дві перемоги. І зазначу, що важким був нічийний матч з Ірландією.

Звичайно, будь три перемоги в Лізі націй, це було б ідеально. Але все одно з 7 очками Україна йде на першому місці. Три матчі ще попереду. Все залежить від нас. Ми повинні показувати свій футбол і добувати результат ».