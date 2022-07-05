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Трубін: «Ми незаслужено не вийшли на ЧС-2022»

Україна поступилася Уельсу в стиках
Футбол Збірна України
20:59
Трубін: «Ми незаслужено не вийшли на ЧС-2022»

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін вважає, що національна команда повинна була виходити на ЧС-2022 в Катарі.

«З шотландцями по моментах і по грі результат закономірний. Щодо матчу з валлійцями важко сказати, тому що в той день у молодіжної збірної України теж був матч проти збірної Македонії. Тому повністю подивитися поєдинок проти Уельсу не було можливості.

Але, виходячи з огляду, який я дивився, можу сказати, що суддя повинен був призначати пенальті в ворота валлійців. Я вважаю, що ми незаслужено не вийшли на мундіаль. Але це футбол і потрібно ставати сильнішими навіть після подібних поразок.

У Лізі націй Україна з Ірландією перемогла і зіграла внічию, а також виграла Вірменію. Добре, що є в активі дві перемоги. І зазначу, що важким був нічийний матч з Ірландією.

Звичайно, будь три перемоги в Лізі націй, це було б ідеально. Але все одно з 7 очками Україна йде на першому місці. Три матчі ще попереду. Все залежить від нас. Ми повинні показувати свій футбол і добувати результат ».

раніше Трубін заявив, що його мрії змінилися.

Джерело: SportArena Петро Приходько
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Анатолій Трубін

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