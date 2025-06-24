Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін зізнався, що захоплюється легендою Баварії Мануелем Ноєром, з яким він має зустрітися в наступному матчі клубного чемпіонату світу.

Крім того, Трубін згадав ексворотаря Манчестер Юнайтед Едвіна ван дер Сара.

«Ноєр не є джерелом натхнення для мене, тому що коли я був дитиною, він ще не грав на найвищому рівні. Він – легендарний воротар, виграв усе і робив божевільні речі, які тільки він міг робити.

У мене немає кумира, але в той час мені дуже подобалося дивитися Манчестер Юнайтед, і у воротах стояв Едвін ван дер Сар. Мені дуже подобався його стиль гри», – сказав Трубін для Maisfutebol.