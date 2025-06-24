Трубін поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Ноєра
Голкіпер Бенфіки готується до останнього матчу в групі клубного чемпіонату світу
близько 2 годин тому
Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін зізнався, що захоплюється легендою Баварії Мануелем Ноєром, з яким він має зустрітися в наступному матчі клубного чемпіонату світу.
Крім того, Трубін згадав ексворотаря Манчестер Юнайтед Едвіна ван дер Сара.
«Ноєр не є джерелом натхнення для мене, тому що коли я був дитиною, він ще не грав на найвищому рівні. Він – легендарний воротар, виграв усе і робив божевільні речі, які тільки він міг робити.
У мене немає кумира, але в той час мені дуже подобалося дивитися Манчестер Юнайтед, і у воротах стояв Едвін ван дер Сар. Мені дуже подобався його стиль гри», – сказав Трубін для Maisfutebol.
Завершальний поєдинок групового етапу команда з Лісабона проведе проти мюнхенців 24 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У поточному сезоні 23-річний Трубін відіграв 49 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, у яких пропустив 50 м'ячів та 20 разів зберіг ворота у недоторканності.