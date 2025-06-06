Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг найдорожчих голкіперів планети. Перше місце зайняв воротар Брайтона Барт Вербрюгген - його ринкова вартість становила 64,3 мільйона євро.

На другій позиції опинився українець Анатолій Трубін, який захищає кольори Бенфіки — його оцінили у 46,7 мільйонів. Трійку замкнув Давід Райя, вартість якого становить 42 мільйони євро.

Також у п'ятірці опинився ще один представник України Андрій Лунін. Ринкова ціна воротаря мадридського Реалу склала 41,3 мільйонів євро.

У сезоні, що завершився, Лунін провів за вершкових 14 офіційних зустрічей, в яких пропустив 19 голів і оформив шість сухих матчів. Трубін у кампанії 2024/25 відіграв 47 матчів за Бенфіку, пропустивши 48 м'ячів та записавши на свій рахунок 19 ігор без пропущених.

Раніше Трубін оцінив неоднозначний сезон Бенфіки.