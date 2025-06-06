Трубін та Лунін потрапили в п'ятірку найдорожчих воротарів світу
Оцінено трансферні вартості Анатолія Трубіна та Андрія Луніна
близько 10 годин тому
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг найдорожчих голкіперів планети. Перше місце зайняв воротар Брайтона Барт Вербрюгген - його ринкова вартість становила 64,3 мільйона євро.
На другій позиції опинився українець Анатолій Трубін, який захищає кольори Бенфіки — його оцінили у 46,7 мільйонів. Трійку замкнув Давід Райя, вартість якого становить 42 мільйони євро.
Також у п'ятірці опинився ще один представник України Андрій Лунін. Ринкова ціна воротаря мадридського Реалу склала 41,3 мільйонів євро.
У сезоні, що завершився, Лунін провів за вершкових 14 офіційних зустрічей, в яких пропустив 19 голів і оформив шість сухих матчів. Трубін у кампанії 2024/25 відіграв 47 матчів за Бенфіку, пропустивши 48 м'ячів та записавши на свій рахунок 19 ігор без пропущених.