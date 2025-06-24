Трубін визначив найбільшу проблему клубного чемпіонату світу
Голкіперу Бенфіки не подобається грати в спеку
близько 1 години тому
Анатолій Трубін/фото: Бенфіка
Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін поділився думкою про поточний клубний чемпіонат світу, який відбувається у США.
У розмові з DAZN 23-річний голкіпер зазначив, що участь у такому турнірі — це чудова можливість позмагатися з елітними командами світу. Однак, за словами Трубіна, навіть настільки престижне змагання має і свої недоліки.
«Проблеми – це погода та матчі опівдні. Це занадто».
Він наголосив, що у Бенфіці націлені виключно на перемогу. У поєдинку проти мюнхенської Баварії команда віддасть всі сили, щоб вийти в плей-оф.
Матч заключного туру групового етапу між Бенфікою та Баварією пройде 24 червня, старт зустрічі о 22:00 за київським часом.