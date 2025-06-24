Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін поділився думкою про поточний клубний чемпіонат світу, який відбувається у США.

У розмові з DAZN 23-річний голкіпер зазначив, що участь у такому турнірі — це чудова можливість позмагатися з елітними командами світу. Однак, за словами Трубіна, навіть настільки престижне змагання має і свої недоліки.

«Проблеми – це погода та матчі опівдні. Це занадто».

Він наголосив, що у Бенфіці націлені виключно на перемогу. У поєдинку проти мюнхенської Баварії команда віддасть всі сили, щоб вийти в плей-оф.

Матч заключного туру групового етапу між Бенфікою та Баварією пройде 24 червня, старт зустрічі о 22:00 за київським часом.